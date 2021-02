Pavard abre o placar para o Bayern com polêmica do VAR

Após um primeiro tempo que teve o time de Hans-Dieter Flick dominando a posse de bola e tendo o ímpeto ofensivo contra o Tigres, as equipes voltaram dos vestiários com o placar igualado.

Na segunda etapa, o Bayern de Munique continuou em cima, porém ainda faltava maior criatividade para superar a marcação mexicana. Sané e Coman tiveram as primeiras finalizações após o intervalo, mas quem abriu o placar foi Pavard.

A bola entrou aos 58 minutos, quando Lewandowski recebeu cruzamento e venceu dividida pelo alto com Guzmán. A bola sobrou para o francês, que ficou sem goleiro e mandou para dentro.

O juiz marcou impedimento do polonês, mas a videoarbitragem analisou o lance, viu posição regular e validou o gol. No entanto, ainda há polêmica sobre uma possível irregularidade.

Há comentaristas de arbitragem que apontam para um toque de mão do centroavante durante a dividida com o goleiro. Foi o último toque na bola antes de Pavard ficar com a sobra.