Pavard se machuca é dúvida para a Champions

Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, confirmou em entrevista coletiva a lesão do lateral Benjamin Pavard, que poderia desfalcar a equipe na Champions.

"Sofreu uma lesão no treino desse domingo. Teremos que esperar outros exames para saber a gravidade da lesão e o tempo de recuperação', disse.

Pouco depois o clube confirmou a lesão no ligamento do tarso do pé esquerdo do jogador. Pavard é o dono da lateral-direita com 46 jogos nessa temporada.