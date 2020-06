Payet renova até 2024 e reduz 50% do salário

Boas notícias para os torcedores do Olympique de Marsella. Em uma entrevista coletiva, o conjunto galo anunciou a renovação de Dmitry Payet até junho de 2024.

"Dmitry Payet me disse que gostaria de ser marselhês por toda a vida. Me explicou que quer terminar a sua carreira aqui. E além disso, perseguir um novo projeto dentrodo clube", disse Jacques-Henry Eiraud, presidente do OM.

Payet reduzirá o seu salário para continuar no conjunto que chegou na segunda metade da temporada 2016-17. Desde então se transformou em um dos jogadores mais importantes do elenco.