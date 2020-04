Kyle Walker pede desculpas após orgia na quarentena

Seria um caso que repercutiria negativamente em qualquer circunstância, mas ainda mais quando se trata de dar um exemplo e manter o compromisso de ficar em casa na quarentena. Falamos do escândalo sexual em que Kyle Walker se envolveu e pelo qual ele teve que se desculpar publicamente.

"Quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas publicamente pelas escolhas que fiz na semana passada. Entendo que a minha posição como jogador profissional de futebol exige a responsabilidade de ser um modelo. Como tal, quero me desculpar com minha família, amigos, clube e torcida por decepcionar", disse o jogador do Manchester City.

Walker, que estava com um amigo em casa na última terça-feira, contratou duas acompanhantes que permaneceram até o dia seguinte. A revolta causada levou o clube a publicar uma declaração criticando o ocorrido.

"As atitudes de Kyle nesse caso violaram diretamente os esforços que temos feito até agora. Estamos desapontados ao ouvir as acusações, já recebemos as declarações e desculpas de Kyle e vamos realizar um procedimento disciplinar interno", comunicou o Manchester City.