"Peço perdão se coloquei alguém em perigo"

A quarentena imposta pelo governo da Espanha após o decreto real do estado de alarme não impediu Luka Jovic de viajar para a Sérvia, com a permissão do Real Madrid, para comemorar o aniversário de sua namorada.

Depois de ser severamente criticado e denunciado pelas autoridades de seu país, Jovic usou as mídias sociais para se desculpar pelos atos cometidos em um momento de pandemia global pelo COVID-19.

"Considerando que a situação no mundo e em nosso país é muito difícil, como não acontecia há muito tempo, tenho que me expressar e incentivar a todos", começou Jovic.

"Antes de tudo, sinto muito por ser o tema principal nesses dias e lamento que esteja constantemente escrito sobre mim e não sobre os principais protagonistas na luta contra a crise, que são os médicos e todos os que trabalham na saúde. Peço desculpas se coloquei alguém em perigo", acrescentou o atacante.

Jovic quis se desculpar e explicou por que viajou para a Sérvia. "Em Madri, meu teste COVID-19 foi negativo. Por isso, decidi viajar para a Sérvia, ajudar e apoiar nosso pessoal, além de estar perto da minha família com a permissão do meu clube", disse o jogador.

Apesar do fato de o Real Madrid ter pleno conhecimento, isso não o isentou de críticas das autoridades sérvias, principalmente porque vinha de um dos principais centros do COVID-19.

Seu pai o defendeu

O pai de Luka Jovic veio em defesa do filho. "Não sei se é uma campanha contra meu filho. Independentemente do que as pessoas pensam, posso garantir que meu filho obedeça às regulamentações impostas. Ele não sai de casa, exceto no mercado para comprar comida", disse ele à Novosti.

O pai de Jovic alegou saber que era o aniversário da namorada do jogador. "Eu fiquei sabendo pela minha filha, que está com ele. Estamos constantemente em contato e meus filhos não mentem para mim. Parece que ele matou alguém. Ele veio à Sérvia com a permissão do clube e não fez nada de errado. Isso pode afetar sua carreira", disse ele.