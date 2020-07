Pedem a saída de Mou e a volta de Pochettino

A partida entre Tottenham e AFC Bournemouth terminou com um 0 a 0. Um resultado que não agradou os torcedores 'spurs'... e tampouco ao seu ex-proprietário.

Alan Sugar deu a sua opinião após a partida. "Volta, Poch", escreveu em forma de pedido o ex-dono dos 'spurs'. Há quem sinta falta do treinador argentino no banco do Tottenham.

Não foi o único que pediu a saída de Mourinho. Tanto que após o duelo a #JoseOut se tornou tendência.