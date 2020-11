Pedri bate na porta da seleção principal

Ele tem 17 anos, mas já é um jogador mais do que completo. Pedri chegou ao Barcelona neste verão e muitos se perguntavam se ele era muito jovem para ter um papel de liderança no clube.

O de Tenerife vem calando muitas bocas, mas também responde à confiança que outras pessoas depositaram nele. De fato, ele conquistou a confiança de Koeman, que está extraindo o melhor dele.

Nesta temporada, Pedri disputou dez jogos e marcou dois gols, destacando que foi titular no 'Clásico' contra o Real Madrid e contra a Juventus em Turim.

Ele foi muito bem e os fãs do Barcelona estão mais do que animados com ele. E isso também se aplica aos fãs espanhóis, que vêem no jovem um digno líder da 'La Roja'.

O jornal 'AS' destaca que o jogador tem todas as qualidades para estar na próxima convocação em março, desde que Koeman continue explorando suas virtudes.

Luis Enrique tem uma ideia que não é outra senão juntar Pedri e Ansu Fati, que só voltará a campo daqui a quatro meses.

“Ele está na nossa lista de 50-60 jogadores e isso lhe dá possibilidades”, disse o técnico, que sonha com esta dupla para a Eurocopa.