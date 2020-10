Pedri estreou na Champions com gol aos 17 anos.... e voltou para casa de táxi

O Barcelona venceu com autoridade na sua estreia na Champions, o time catalão goleou o Ferencvaros da Húngria por 5 a 1 com gols da 'garotada'. Ansu Fati marcou o segundo e Pedri, ex-Las Palmas, marcou o quarto.

Esse último, fez a sua estreia na maior competição de clubes da Europa e gravou seu nome na história do Barça na Champions League.

Após o apito final e depois de passar pelo vestiário, Pedri deixou o estádio com as suas coisas, passou pelo túnel e se aproximou do estacionamento, onde um táxi o aguardava.

Aos 17 anos, o jovem ainda não pode obter a sua carteira de motorista. Mas o seu caso é curioso: estreou em uma competição como a Champions, marcou com grande personalidade... e teve que deixar o estádio de táxi. Uma representação do quão precoce é o seu talento.