Pedri, o multiusos de Koeman

Nesse final de semana o Barcelona visita o Betis. E, nesse time titular é bem provável que esteja Pedri, um dos queridinhos de Koeman.

Até aqui, Pedri acumula .930 minutos como 'culé', segundo dados de BeSoccer Pro. Um número que demonstra a importância dele para o conjunto azulgrana.

Embora não pareça, Pedri acaba de chegar ao Barcelona. O próprio jogador explicou a sua rápida adaptação. "Estou no clube que quero estar e assim fica muito fácil", disse recentemente.

Ao lado de Leo Messi forma uma dupla letal. São uma parte essecial para esse Barça de Ronald Koeman, apesar da pouca idade.

O treinador holandês está encantado com o talento do espanhol. Seja em que função for, o jogador está sempre rendendo em alto nível.