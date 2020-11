Pedri rasga elogios a Messi: "sempre dá bons conselhos"

Com apenas 17 anos, Pedri vive uma oportunidade única ao receber minutos de Ronald Koeman e participar ativamente desta temporada no Barcelona.

Além de ter chances no gigante do Camp Nou, o jogador tem a possibilidade de atuar com Messi. Em entrevista concedida a 'EFE', ele exaltou o argentino e contou como foram os primeiros momentos ao lado do craque.

"Como acho que aconteceria com todos, (fiquei) um pouco chocado de conhecê-lo pessoalmente. Mas com o passar dos dias é uma pessoa normal, um amigo no vestiário", disse Pedri.

Messi ajuda nos treinamentos e em dias de jogos. "É bom jogar partidas e aprender nos treinos com o melhor do mundo. Sempre dá conselhos no campo, que é o que um capitão deve fazer e como o vejo, que sabe muito do que diz por tudo o que conquistou e fez pelo futebol. Tento sempre escutar o Messi e seguir aprendendo", disse o jovem.

A promessa formada pelo Las Palmas já disputou dez partidas com o Barcelona nesta temporada, sendo titular cinco vezes, e marcou dois gols. Enquanto isso, outros dois jovens vem perdendo espaço com Koeman e devem ser emprestados na próxima janela de transferência.