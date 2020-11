Em conversa com o comediante argentino Jero Freixas, a jovem promessa Pedri, que tem brilhado no Barcelona e na seleção sub-21 da Espanha, fala sobre seu gosto por video-game e sobre como tem sido a relação com Lionel Messi no time principal do Barça.

Confira no vídeo acima a divertida declaração de Pedri!