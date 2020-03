Pedrinho assina com o Benfica antes de voltar ao Corinthians

Pedrinho já assinou com o Benfica, mas sua próxima partida será vestindo a camisa do Corinthians. No mesmo dia em que o jogador de 21 anos assinou com o clube português, voltará ao brasil para encerrar sua trajetória no Corinthians.

Contratado até 2025, o atleta terá uma cláusula de 120 milhões de euros para quem quiser tirá-lo de seu novo time. Em Lisboa desde o último domingo, Pedrinho realizou os exames médicos e deu declarações sobre sua expectativa.

"É um passo muito importante. Sinto-me muito realizado por poder estar num grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol e só tenho a agradecer ao Presidente pela oportunidade. Mostrar o meu talento é o que mais quero", confessou o brasileiro de 21 anos à BTV.

No time paulista desde os 14 anos, o atleta se surpreendeu com a estrutura do Benfica: "Já esperava que fosse um grande estádio, um grande centro de treinos, mas superou as expectativas. O Estádio é maravilhoso e, com certeza, atrai muitos adeptos. Há sempre casa cheia. Só quero poder desfrutar de tudo isto, aproveitar, evoluir bastante para poder ajudar o Benfica da melhor forma possível".

"É uma equipa muito qualificada, com duas Taças dos Clubes Campeões Europeus, o clube com mais Campeonatos Nacionais em Portugal, 37… Acho que, quando desperta o interesse, temos de ter a curiosidade de saber a grandeza, e o quão importante é um clube. Todas as pessoas que me falaram do Benfica, falaram muito bem e hoje eu vejo que realmente corresponde à realidade. Estou muito feliz e realizado por poder pertencer a um grande clube da Europa", acrescentou o brasileiro aos meios oficiais de seu novo time.

O reforço dos portugueses deixará o Corinthians assim que acabar o Campeonato Paulista, encerrando sua trajetória com o time principal, iniciada em 2017. Como profissional, Pedrinho conquistou um Campeonato Brasileiro e três Estaduais.