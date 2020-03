Pedrinho no Benfica? Corinthians confirma negociação

Neste sábado, quando o Corinthians estiver entrando em campo diante do Novorizontino, tentando vencer para não se distanciar da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão, Pedrinho estará viajando para Portugal. Não, não é férias: o garoto estará em Lisboa para realizar exames médicos e assinar com o Benfica.

De acordo com o treinador Tiago Nunes, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (6), Pedrinho seria titular contra o Novorizontino.

"Nós sabíamos que tinha uma negociação em andamento com o Benfica, delicada, com variáveis. Eu contava com ele, seria titular, é um jogador importante para o Corinthians. Iria brigar por posição, com certeza. Os seus últimos dias foram muito bons, em tudo, estava evoluindo. Faz falta, mas paciência. Temos outros jogadores." afirmou Tiago.

Em nota oficial, o Corinthians confirmou que esta seria a razão pela qual Pedrinho desfalcará a equipe.

O empresário do atleta também confirmou a negociação para o portal português A Bola. Assim, a tendência é que Pedrinho assine agora com o Benfica e se transfira ao clube no meio do ano, quando a janela de transferências for reaberta.

Tendo conquistados três Campeonatos Paulista - e um Brasileirão - pelo Corinthians, Pedrinho terá no Paulistão 2020 a oportunidade de terminar sua passagem no clube sendo tetracampeão do estadual.