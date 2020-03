Pedrinho vai defender o Corinthians até o término do Paulistão

Negociado com o Benfica, Pedrinho recebeu o aval para voltar ao Brasil nesta quarta-feira e defender o Corinthians na reta final do Paulistão. A 'Goal' apurou que, de acordo com o planejamento inicial traçado pelos dois clubes, o jovem meia-atacante muda-se em definitivo para Portugal logo após a competição estadual.

Em Lisboa desde o último domingo, onde fez exames médicos e está à espera de ser anunciado oficialmente como reforço dos encarnados (contrato de cinco temporadas), o camisa 10 alvinegro, de 21 anos, foi vendido por 20 milhões de euros, num acordo que prevê ainda mais 2 milhões de euros por objetivos (metas atingidas).

No negócio envolvendo Pedrinho, recorde-se, o Timão também acertou o empréstimo com compra obrigatória do atacante colombiano Yony González, que, aliás, já fez três jogos pela equipe comandada por Tiago Nunes.