VÍDEO: Pedro analisa desempenho em goleada contra o Olaria

No último dia 31/07, o Flamengo participou de um jogo-treino de olho no início do Brasileirão. Dessa vez, a partida foi contra o Olaria e acabou com uma goleada do Mengão por 9 a 0, com direito a doblete de Pedro.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com esse mesmo jogador, no qual ele avaliou seu desempenho no jogo. Além de Pedro, os gols foram marcados por Léo Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Rodrigo Muniz e Lincoln