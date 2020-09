Centroavante foi um dos destaques do Flamengo na partida contra o Bahia, marcando os dois primeiros gols da vitória por 5 a 3, em Salvador. Pedro comentou sobre o gol que anotou com apenas dois minutos de jogo, em que mostrou muita agilidade no lance, e falou também da ansiedade que passou a chutar a bola que acabou gerando o segundo gol rubro-negro.