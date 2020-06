Pedro não teve tantas oportunidades no futebol europeu, mais especificamente na Fiorentina, por isso voltou para o futebol brasileiro, mas desta vez para defender as cores do Flamengo.

O jogador passou a ser treinado por Jorge Jesus e rapidamente caiu nas graças da torcida rubro-negra. No vídeo acima, você confere o jogador da união do grupo e como isso facilitou sua adaptação ao clube carioca.