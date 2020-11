Pedro é eleito o melhor de outubro no Brasileirão

Pedro virou um dos protagonistas do Flamengo e já há o debate sobre quem deve ser titular, ele ou Gabigol, que se recupera de lesão no tornozelo. Segundo o técnico Domènec Torrent, eles podem atuar juntos.

O desempenho recente do jogador revelado pelo Fluminense e vindo de uma passagem apagada na Fiorentina redeu-lhe o prêmio de melhor jogador de outubro no Brasileirão.

"Estou muito feliz em poder receber esse prêmio de Jogador do Mês, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, de poder estar no Flamengo ajudando meus companheiros com gols, com boas participações. Agradecer também aos meus companheiros, se não fosse por eles eu não conseguiria receber esse prêmio", comemorou.

O reconhecimento parte da decisão de um júri de especialistas, que valorizaram os seis gols marcados pelo atacante nos sete jogos disputados, com cinco vitórias e dois empates. Pedro já balançou as redes adversárias nove vezes nesta edição do Campeonato Brasileiro.

"É sinal de que o trabalho está sendo bem feito, que a gente está evoluindo a cada jogo, a cada semana. Espero poder retribuir ainda mais ao longo da temporada, com gols e assistências", acrescentou Pedro.

Entre os 35 votos, o atacante recebeu 24 votos para o primeiro lugar, além de seis menções como segundo e uma como terceiro melhor.

Com o prêmio de outubro, Pedro une-se ao artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo (Inter), que havia ganhado em agosto, e Marinho (Santos), vice-artilheiro premiado em setembro.