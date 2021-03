Pedro Gonçalves convoca a Seleção Angolana para as Eliminatórias da CAN 2021

Nessa sexta-feira, o treinador Pedro Gonçalves anunciou a convocação de 30 jogadores para os compromissos de Angola nas Eliminatórias da CAN 2021.

Os 'Palancas Negras' encaram nos dias 25 e 29 de maio, as equipes de Gâmbia e Gabão, respectivamente. Angola ocupa a última posição do grupo com apenas um ponto (três derrotas e um empate).

A lista completa tem:

Goleiros: Antônio Dominique (Petro Luanda), Hugo Marques (Sp. Farense), Ricardo Batista (Casa Pia) e Teodoro Tchinssingui (R Caála)

Defensores: Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld), Bartolomeu Quissanga (Al Ain), Diogenes João (Petro Luanda), Joaquim Balanga (Inter Clube), Jonathan Buatu (Sint-Truiden), José Matuwila (Petro Luanda), Kialonga Gaspar (Sagrada Esperança), Mukoni Lourenço (Club Brugge), Núriu Fortuna (Gent), Salomão Troco (1º de Agosto).

Meias: Alfredo Ribeiro (Antalyaspor), Anderson da Cruz (Rio Ave), Giovani Bamba (Stade-Lausanne), Herenilson Carmo (1º de Agosto), Manuel Cafumana (Boavista), Mário Balbúrdia (1º de Agosto), Valdomiro Lameira (National Bank).

Atacantes: Fábio Abreu (Al-Batin), Hélder Costa (Leeds), Hermenegildo Bartolomeu (Ankaragucu), Jacinto Dala (Rio Ave), Jérémi Bela (Birmingham), M'Bala Nzola (Spezia), Mankoka Afonso (Bravos Maquis), Manuel Afonso "Ary Papel" (Ismaily) e Vladimiro Félix (Pafos)