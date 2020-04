Pedro gostaria de ter jogado ao lado de Zidane

A pandemia do coronavírus tornou mais frequente os encontros virtuais por meio das redes sociais. Vários jogadores utilizam as ferramentas para de aproximarem dos fãs. Pedro Rodríguez, atacante do Chelsea, não é diferente.

O espanhol foi perguntado por um dos seus fãs com qual jogador gostaria de ter atuado lado a lado, e ele não pensou duas vezes: Zinedine Zidane.

"Eu gostaria de jogar com ele. Ele era muito elegante e tinha uma ótima visão do jogo. Eu gostava muito. Sempre que tocava na bola as coisas aconteciam", respondeu.

Em outro momento da conversa, foi a vez de falar sobre os treinadores. E o atacante destacou Pep Guardiola, entre outros.

"Ele (Guardiola) me deu a oportunidade de crescer como jogador. Eu estava na base e ele me deu a oportunidade de alcançar o primeiro time (do Barcelona). Ele estava sempre em cima de mim, me corrigindo no campo. Tenho um carinho especial por ele e Del Bosque, que apostou em mim na Copa do Mundo, ou Tito Vilanova, uma pessoa especial que sempre carregarei no meu coração", concluiu.