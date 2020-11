Pedro já é o do Barça de Pep e empolga a Roma

Poucos confiavam em que Pedro, paulatinamente apagado no Chelsea, viveria uma nova juventude em Roma, mas sua chegada ao time 'giallorosso' o deixou em altíssimo nível.

O de Tenerife carregou a equipe nas costas e lembrou aquele jogador ousado que se tornou titular indiscutível do Barça de Guardiola.

Seu início, com gols e assistências, tem sido impressionante. Ele não vinha sendo lembrado por um desempenho semelhante em váriras temporadas, pois sua última temporada em Londres foi algo para esquecer.

As atuações do ex-internacional espanhol vêm ganhando peso com o passar das partidas. Ele marcou o gol da vitória contra a Udinese, de 5 a 2 no Benevento... e tem sido decisivo nos últimos jogos, com um gol contra a Fiorentina, novamente contra o Cluj e uma assistência contra o Genoa. Além disso, o jogador sofreu dois pênaltis que deram mais dois gols a Roma.

Paulo Fonseca se rendeu a sua qualidade e liderança há poucos dias. Vale lembrar que Pedro chegou grátis na Roma e garantiu jogar os últimos anos de sua carreira em uma equipe potente, pois assinou até 2023. Por enquanto, ele está demonstrando que ainda tem muito futebol para mostrar.