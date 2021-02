Rúben Neves e Pedro Neto garantem virada dos Wolves

O destino quis que o Southampton e Wolves se encontrassem duas vezes em apenas três dias. E houve triunfos para ambos os lados.

No Wolves-Southampton da Copa da Inglaterra, a vitória foi para o lado dos 'Saints'. Na Premier League, os Wolves foram os vencedores .

E isso que o jogo não caminhava muito bem para os visitantes. Ings abrui o placar para o Southampton aos 25 minutos.

Mas o Wolverhampton estava com fome de vingança e, no segundo tempo, trabalhou na virada. Rúben Neves, aos 53', deixou o jogo empatado.

Neto entrou na festa e mergulhou para aproveitar a crise do Soutahmpton, que não vê a luz. Já são seis derrotas para os 'Saints' na Premier League, que estão na 13ª posição com 13. eles foram ultrapassados ​​pelos Wolves, que sobem para a 12ª posição com 30 pontos.