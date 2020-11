Pedro no Flamengo: mais goleador do que nunca e sonho de recuperar chance na seleção

A fase que vive o atacante Pedro, do Flamengo, é espetacular. O jogador de 23 anos vem sendo o principal jogador do elenco flamenguista recheado de estrelas. Na noite dessa quarta-feira (04), o Rubro-Negro carioca eliminou o Athletico Paranaense da Copa do Brasil ao vencer por 3 a 2, com dois gols de Pedro. Dessa forma, o centroavante caminha a passos largos para voltar a ser uma das principais escolhas de Tite para a seleção brasileira.

Nos últimos 15 jogos que o camisa 21 atuou pelo Flamengo, foram 12 gols marcados por ele. Tem chamado a atenção dos apaixonados pelo esporte a quantidade de repertório e alternativas que o atacante tem mostrado. Com menos ou mais espaço, de dentro ou de fora da área. Parece não haver limite para Pedro nessa atual fase goleadora que vive.

Pedro chegou à Gávea por empréstimo em janeiro de 2020. Com seu passe vinculado à Fiorentina, da Itália, o atacante teve poucas chances na Viola e foi emprestado ao futebol brasileiro para ter mais minutos em campo e poder se desenvolver durante sua juventude. O resultado até agora tem sido bastante positivo, pois em 40 partidas disputadas na atual temporada, o jogador fez 20 gols.

Quando chegou ao Fla, o atacante foi olhado com certa desconfiança, pois até então Gabigol era titular absoluto e o grande ano de 2019 o credenciava a uma continuidade em 2020. Porém, por conta de uma lesão, Pedro herdou a vaga e vem correspondendo acima das expectativas criadas sobre ele no Fluminense - que já eram bastante altas, por sinal.

Em 2018, enquanto vivia um bom momento com a camisa do Flu, Pedro foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira. Porém, uma dura lesão o tirou dos gramados por vários meses, e, consequentemente, do radar da seleção brasileira.

Vivendo uma fase goleadora, o atacante não deve demorar a voltar a ver seu nome entre os convocados para o Brasil. Em entrevista recente ao Arena SBT, o técnico Tite destacou o desenvolvimento de Pedro e falou sobre suas características importantes como seu "pivô de qualidade" e poder de finalização.

Dessa forma, já fica claro que Pedro, mais que nunca, está no radar da seleção brasileira, fato que se soma à baixa produtividade recente de Roberto Firmino no Liverpool. O caminho parece aberto ao goleador da Fiorentina emprestado ao Flamengo, em uma posição que o torcedor brasileiro sente falta de ver grandes e desequilibrantes nomes.