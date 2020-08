Pedro passou por reconhecimento médico e espera o anúncio da Roma

O jogador de Tenerife Pedro Rodríguez se submeteu nesta terça-feira à clínica romana de Villa Stuart para a primeira parte do exame médico antes de ser contratado pela Roma, que segundo a 'EFE' apurou de fontes próximas à negociação, não será oficializado antes da próxima semana.

Pedro, que pousou esta segunda-feira no aeroporto de Roma Ciampino, deslocou-se esta manhã a Villa Stuart e depois iniciará cerca de dez dias de fisioterapia para recuperar da lesão no ombro sofrida no dia 4 de agosto, na final da FA Cup. perdido pelo Chelsea contra o Arsenal.

O espanhol de 33 anos vai fazer a última parte dos exames médicos na próxima semana e, se for aprovado, vai assinar contrato com a equipe do técnico português Paulo Fonseca.

Entretanto, a Roma anunciou que houve dois casos positivos para o coronavírus entre membros da sua equipe 'Primavera', na categoria de base, e suspendeu o treino até 24 de agosto.

O clube frisou que está atuando com todas as medidas de segurança para desinfetar as áreas comuns e fazer testes para o coronavírus de "todas as pessoas que estiveram em contato com os dois jogadores infectados".