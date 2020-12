Pedro Rocha aguarda posição oficial do Flamengo antes de negociar com outros clubes

Um dos principais reforços do Flamengo para a temporada 2020, Pedro Rocha segue como futuro indefinido. O atacante tem contrato até 31 de dezembro e espera uma posição oficial da diretoria Rubro-Negra sobre o seu futuro. O Spartak Moscou, com quem tem mais dois anos de vínculo, não vê dificuldades em estender o empréstimo até junho de 2021, mas para conter gastos, o clube carioca não pretende renovar com o jogador.

Apesar disso, a Goal apurou que Pedro Rocha ainda não foi comunicado oficialmente que não terá o empréstimo renovado e, por isso, ainda não abriu negociações com outros clubes. O jogador vem recebendo muitas sondagens do futebol brasileiro, mas antes de tudo espera sua história com o Flamengo terminar para buscar um novo caminho.

Emprestado pelo Spartak Moscou, Pedro Rocha participou de apenas 11 jogos com a camisa do Flamengo. Na vitória diante do Santos, no último domingo (13), ele participou dos minutos finais do jogo. O atleta teve muitos problemas físicos e não conseguiu conquistar um bom espaço no elenco.

Com mais dois anos de contrato com o time russo, o atacante também não tem pressa, mas lamenta não ter vivido bons momentos com a camisa do Flamengo, seu clube de coração e de toda a sua família.