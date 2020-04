Pedro Rocha chegou ao Flamengo por empréstimo do Spartak Moscou. Mas até o momento o atacante não teve a oportunidade de fazer a sua estreia rubro-negro.

No ataque, Pedro Rocha tem uma concorrêcia bastante dura, já que disputa uma vaga no time tiular com Gabigol, Vitinho, Bruno Henrique, Berrio, Lincoln, Lucas Silva, Michael e Pedro.