Pedro se despede do Chelsea

Pedro não jogará com a camisa do Chelsea novamente. Passadas cinco temporadas e com o encerramento do contrato, o espanhol se despediu do clube e dos fãsatravés das redes sociais.

“Depois de cinco anos maravilhosos, meu tempo no Chelsea está chegando ao fim. Muito obrigado à diretoria do clube, aos treinadores e companheiros de equipe neste momento e, claro, à torcida: obrigado pela experiência de pertencer a sua grande família. Fui muito feliz, vocês me fizeram sentir em casa", explicou o ponta espanhol.

Pedro garantiu que "foi um prazer e uma honra jogar por este grande clube e vencer a Premier League, a FA Cup e a Liga Europa, além de ter disputado uma das melhores ligas do mundo".

"Sem dúvida acertei na escolha, levo memórias maravilhosas e inesquecíveis. Novos desafios e triunfos virão com certeza", acrescentou o agora ex-jogador do Chelsea, que provavelmente irá para a Roma.

“Me despido muito satisfeito com esta fase da minha carreira que está terminando, e ao mesmo tempo muito entusiasmado com a nova etapa que se inicia. Obrigado e boa sorte no futuro. Vamos 'Blues'”, concluiu Pedro.

Pedro já disputou 206 partidas com a camisa do Chelsea, nas quais marcou 44 gols e 27 assistências. No entanto, ele não conseguiu se despedir em campo depois de se lesionar na final da FA Cup contra o Arsenal.

O internacional espanhol já teria chegado a um acordo com a Roma para jogar lá na próxima temporada. Será a terceira liga principal em que Pedro joga, depois da LaLiga e da Premier.