Pedro supera Gabigol e é o artilheiro do Flamengo em 2020

O ano ainda não acabou para o Flamengo. Resta ainda uma partida em 2020, o duelo contra o Fortaleza, no Castelão, no próximo sábado (26). Mas o Rubro-negro já tem seu artilheiro do ano. Com Gabigol expulso no jogo contra o Bahia e suspenso para a próxima partida, Pedro é o jogador que mais balançou as redes pelo time da Gávea.

Não são números espetaculares como os de Gabigol e Bruno Henrique em 2019, que marcaram 43 e 35 gols, respectivamente, mas Pedro se destacou em sua primeira temporada no Flamengo. Já são 21 tentos do atacante de 23 anos, que disputou 41 partidas e foi contratado em definitivo pelo clube. Se olharmos apenas para a média de gols anotados por partida, o camisa 21 tem 0,51 gols/jogo.

No entanto, das 41 partidas disputadas, Pedro foi titular em somente 23 jogos. Segundo o portal 'oGol', Pedro participou de 2099 minutos em campo com a camisa rubro-negra. Ou seja, o atacante precisou de aproximadamente 100 minutos em campo para marcar um gol.

Pedro mostrou seu cartão de visitas logo em seus primeiros jogos em 2020. Na estreia, saiu do banco de reservas para deixar sua marca contra o Rezende, no Campeonato Carioca. No jogo seguinte, entrou nos minutos finais contra o Madureira e novamente balançou as redes.

O atacante nunca foi titular absoluto do time, com nenhum dos três treinadores que passaram pelo clube no ano. Muitas vezes, foi reserva de Gabigol e entrou em pouco minutos durante as partidas. Mas quando o camisa 9 perdeu jogos por lesões, Pedro não desapontou.

Foi com Domènec Torrent que o camisa 21 teve mais destaque e vive a melhor fase, que o levou para a seleção brasileira. O melhor momento do jogador foi entre setembro e outubro, quando anotou oito gols em sete partidas, balançando as redes em cinco jogos consecutivos.

Desde a chegada de Rogério Ceni, Pedro ainda não conseguiu números tão positivos. O atacante foi titular em apenas um jogo com o novo comandante, entrou no decorrer de outros três jogos, e anotou apenas um gol.

Gols de Pedro em 2020

Recopa Sul-Americana: um gol em dois jogos

Campeonato Carioca: cinco gols em 11 jogos

Conmebol Libertadores: dois gols em cinco jogos

Campeonato Brasileiro: 11 gols em 21 jogos

Copa do Brasil: dois gols em dois jogos

Contra o Fortaleza, Pedro terá mais uma oportunidade de ser titular e pode abrir uma vantagem ainda maior para Gabigol, que marcou 20 gols ao longo do ano. Se o Flamengo já tem seu artilheiro de 2020, as coisas ainda podem mudar se considerarmos a temporada, que termina apenas em fevereiro de 2021. E os dois jogadores podem ser decisivos para o Rubro-negro disputar o título brasileiro até as últimas rodadas.