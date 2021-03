Pedro trava belo duelo com goleiro do Resende. DUGOUT

Após algumas tentativas de marcar um gol na primeira etapa, o centroavante Pedro conseguiu vencer o goleiro Fraga no segundo tempo, marcando um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Resende, por 4 a 1. Veja o duelo entre o goleador rubro-negro e o goleiro adversário ao longo da partida no Maracanã.