Com gols de Pedro e Michael para o Flamengo e de Evanílson para o Fluminense, o Rubro-Negro saiu na frenta na primeira partida das finais do Campeonato Carioca.

Confira no vídeo o lance do ex do Tricolor das Laranjeiras abrindo o placar para o time de Jorge Jesus, que chegará com a vantagem para a grande decisão marcada para a próxima quarta-feira, também no Maracanã.