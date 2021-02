"Peguei a bola e ninguém tirou ela de mim", diz Rodri sobre pênalti

Com invencibilidade de 23 jogos e sequência de 16 vitórias (somando todas competições), o Manchester City parece não ter muitos problemas internos. Uma das principais discussões é sobre quem cobra os pênaltis.

Após penalidades desperdiçadas, Pep Guardiola voltou a falar recentemente sobre a possibilidade de Ederson cobrar. O brasileiro tem bom desempenho nos treinos, gerando uma discussão pública sobre sua capacidade de assumir oficialmente a função.

Na vitória deste sábado por 3 a 0 sobre o Tottenham, Rodrigo abriu o placar com pênalti que Ederson se ofereceu para cobrar. Após o jogo, o espanhol falou sobre o momento em que assumir a responsabilidade para chutar desde a marca dos onze metros.

"Fiquei um pouco chateado nas últimas semanas porque perdemos muitos pênaltis, mais do que esperávamos. E em jogos grandes você precisa marcar pênaltis. Pedi a meus companheiros para cobrar o próximo. Então peguei a bola e ninguém tirou ela de mim. Felizmente, marquei. A vitória é o mais importante", contou.

Rodri também contou sobre uma dica dada por Ederson, mas que não foi seguida. "Goleiros se conhecem, e Ederson me passou alguns pontos específicos sobre Lloris, incluindo onde eu deveria cobrar o pênalti. Mas eu não ouvi. É melhor focar no que você sente confiança e eu senti confiança de cobrar como cobrei", revelou.

O Manchester City soma 53 pontos, lidera com vantagem de sete pontos sobre o Leicester e volta a campo pela 25ª rodada no próximo domingo, quando enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium.