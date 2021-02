Pela primeira vez em 16 anos, Dani Alves não conquista um título

O São Paulo deu adeus ao título do Brasileirão ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras nessa sexta-feira. Um resultado que colocou fim a uma espetacular sequência de Daniel Alves.

Essa é a primeira vez, em 16 anos, que o lateral não vence um título na temporada. Desde a 2004-05, quando defendia o Sevilla, Alves sempre levantou alguma taça por clube ou Seleção.

Com o Sevilla faturou a UEFA Europa League e começou a sua trajetória rumo aos 40 títulos na carreira. Com a camisa de clubes como Barcelona, Juventus, PSG ganhou de tudo e deixou a sua marca no 'Velho Continente'.

Mas de volta ao Brasil, defendendo as cores do São Paulo, clube que o contratou em 2019, não conseguiu levantar nenhuma taça na temporada 2020.