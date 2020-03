Pelé lamenta a morte de Carrizo, histórico goleiro argentino

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, lamentou nesta sexta-feira a morte de Amadeo Carrizo, a quem ele se referiu como "um dos melhores goleiros da história" na Argentina.

"A Argentina acaba de perder um dos maiores goleiros de sua história. Carrizo foi um exemplo de jogador nos anos que o futebol era um esporte sem o glamour de hoje. Que Deus projeta sua familia", escreveu o Rei nas redes sociais.

Amadeo Carrizo, considerado uma verdadeira lenda do futebol argentino, faleceu nesta sexta-feira aos 93 anos em Rufino, sua cidade natal.

Apelidado de "o maior guardião de gols do mundo", ele jogou por mais de duas décadas no River Plate, time com o qual ganhou uma dúzia de títulos e de que era presidente honorário desde o final de 2013.

Com a 'Albiceleste', Carrizo conquistou a Copa das Nações de 1964 no Brasil e fez parte do elenco da Copa do Mundo na Suécia em 1958, o primeiro dos três vencidos por Pelé.