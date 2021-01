Pelé lamenta a tragédia do Palmas: "Um domingo triste para o futebol brasileiro"

Um acidente aéreo envolvendo um clube de futebol comoveu o Brasil nesse domingo. O voo que levava o Palmas até Goiânia para a disputa de uma partida da Copa Verde contra Vila Nova caiu e deixou cinco falecidos.

Em meio as inúmeras manifestações de solidariedade, uma ganhou destaque, a do Rei do futebol, Pelé. O lendário ex-jogador brasileiro utilizou as redes sociais para prestar a sua homenagem as vítimas.

"Hoje é um domingo triste para o futebol brasileiro. Transmito minha solidariedade e minhas orações aos familiares dos envolvidos no acidente que vitimou jogadores e o presidente do @PalmasFutebol", escreveu o Rei do futebol.