Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

O Santos disputa neste sábado contra o Palmeiras a grande final da Copa Libertadores. Um jogo histórico no qual Pelé, grande lenda do futebol brasileiro e do 'Peixe', não poderá estar presente.

Porém, assim como Neymar, o ex-jogador queria mandar um recado para o time e a torcida santista por meio de um vídeo que se tornou viral nas redes.

“Santistas de todo o Brasil, essa oportunidade de falar com vocês parece fácil, mas não é. Vocês, torcedores do Santos como eu, estão aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso time. Imagina você, que adora futebol, que gosta de futebol, estivesse no meu lugar", começou.

“Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo. Vamos estar juntos e torcer para que o Santos nos traga esse campeonato e essa vitória. Vamos juntos”, declarou 'O'Rei', que levantou a Libertadores em 1962 e 1963.

