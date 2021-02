Pênalti anulado do Internacional: mão na bola é sempre pênalti?

Uma das questões mais confusas e polêmicas, a “mão na bola” ou “bola na mão” é alvo de discussão na última rodada do campeonato. Além de diversos tópicos que categorizam a infração, a regra ainda dá espaço para a interpretação dos árbitros e assistentes, que nem sempre mantém os mesmos critérios na hora de assinalar as faltas.

Na partida decisiva entre Internacional e Corinthians, que ainda está em andamento, o juíz Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti, quando a bola bateu na mão de Ramiro, mas no VAR, acabou anulando, pela regra. Nas redes sociais, os torcedores questionaram lances parecidos onde a decisão foi contrária.

Mas afinal, o que caracteriza uma falta por mão na bola? Mão na bola é sempre pênalti? Segundo as novas regras da International Board (IFAB), os seguintes casos devem ser penalizados em caso de toque com a mão:

As novas regras foram anunciadas no mês de abril do ano passado e são válidas para ligas de futebol em todo mundo.

Outra mudança importante foi nos limites que definem o que pode ser considerado um toque no braço. Somente toques depois da linha inferior da axila são classificados como infração, enquanto uma bola diretamente entre o tronco e a axila não configura em um toque com a mão (veja a foto).

No caso de mão na bola acidental em jogadas ofensivas, só serão penalizadas situações que resultaram em um gol direto, ou criaram uma chance clara para marcar (como um passe acidental com o braço ou um toque que enganou defensores ou o goleiro).