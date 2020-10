Peñarol vence o Athletico-PR, mas só os brasileiros avançam as oitavas

O Peñarol foi para o tudo ou nada na última rodada da fase de grupo da Libertadores e conseguiu vencer o mistão do Furacão, mas fica de fora das oitavas de final da competição graças a vitória do Jorge Wilstermann sobre o Colo-Colo.

Já classificado o Athletico-PR resolveu poupar jogadores, que nem viajaram para Montevidéu. Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Wellington, Christian e Léo Cittadini foram poupados. Além deles Renato Kayer não está inscrito na competição e Marcio Azevedo e Jorginho estão em recuperação.

Para completar, algumas horas antes da partida, o Athletico confirmou que quatro membros da sua comissão testaram positivo para coronavírus, entre eles, dois jogadores: o atacante Walter e o zagueiro Lucas Halter.

Quando a bola rolou, o Furacão parece ter sentido os desfalques e aos três minutos de jogo o Peñarol já estava na frente no placar. Após cobrança de escanteio Formiliano fez o desvio, a bola ficou viva na área e acabou voltando para ele que só empurrou para as redes. A posição era duvidosa, mas é bom lembrar que não temos VAR nessa fase da competição.

O Athletico-PR vinha enfrentando muitas dificuldades para chegar ao ataque. A marcação do Peñarol não era sob pressão, mas era muito forte.

Os donos da casa ainda tiveram chances de ampliar o marcador, mas Martinez e Urretaviscaya erraram a pontaria. Ai já viu, quem não faz leva.

Aos 35' o Furacão foi para o ataque. Fabinho fez o cruzamento, Nikão dominou na área e cruzou para Lucho empurrar para as redes. Dez minutos depois foi a vez da virada. Khellven fez o cruzamento, Gargano cortou mal e a bola ficou com Richard, que de muito longe acerta um lindo chute! Um golaço!

No segundo tempo, os paranaenses tiveram a chance de 'matar' o jogo em um lindo contra-ataque, mas Nikão pegou mal na bola e mandou para fora.

Pouco a pouco o Peñarol foi gostando do jogo, passou a jogar mais no seu campo de ataque e chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Formiliano desviou e Kagelmacher apareceu no segundo pau para finalizar para as redes.

Quando tudo parecia caminhar para o empate, Giovanni González se esforçou e evitou a saída da bola pela linha de fundo, fez o cruzamento para Britos subir e marcar o terceiro.

Com o resultado, os brasileiros avançam ao lado do Jorge Wilstermann, que bateu o Colo-Colo e assumiu a liderança do Grupo C. O Peñarol, em terceiro, fica com a vaga para a Sul-Americana.