"Pensamos que Pogba seria só mais um"

Giorgio Chiellini e Paul Pogba atuaram juntos na Juventus, aonde o meia chegou na temporada 2012-13, aos 21 anos, para permanecer por quatro anos antes de voltar ao Manchester United.

"Chegou como um jogador livre, era muito jovem e pensamos que seria só mais um, uma daquelas oportunidades de negócio que aparecem no mercado", contou o zagueiro italiano em sua autobiografia sobre a chegada do francês.

No entanto, logo veio a surpresa: "Ninguém esperava um campeão daqueles, o Pogba mexia-se em campo com uma força física incrível. Era mágico, impressionante. E há que dizer que nos primeiros jogos jogou fora do lugar, à frente da defesa, para descansar o Pirlo. Esse papel limitava-o e tornou-se no formidável jogador completo que conhecemos hoje".

O livro de Chiellini vem somando polêmicas e relatos inéditos. Sobraram palavras sobre Balotelli e Felipe Melo, revelações controversas sobre Vidal, lembrança da mordida de Suárez, comentários sobre o jogo duro de Sergio Ramos, elogio a Gonzalo Higuaín, e observações sobre diversos técnicos.