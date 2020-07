Pep Guardiola não quer pausa para hidratação na próxima temporada

Com o calendário apertado após meses de treinamentos caseiros, a FIFA permitiu cinco alterações por time e determinou uma breve parada para hidratação em cada tempo.

No entanto, há quem defenda a manutenção desse intervalo para a próxima temporada. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, prefere isso não siga acontecendo.

Perguntado em entrevista coletiva se é favorável ao uso dessa regra na campanha de 2020-21, o treinador respondeu com um seco "não", mas em seguida justificou que "os treinadores usam esse tempo para conversar com os jogadores, é claro".

“Acho que fizemos isso por causa da falta de preparação para todas as equipes, com apenas três semanas antes do reinício da competição e talvez pelas condições climáticas", explicou.

O Manchester City recebe o Newcastle United no próximo jogo da Premier League, marcado para esta quarta-feira. Dessa vez, o time de Guardiola não terá novas preocupações sobre lesões.

O comandante da equipe não quis falar sobre especulações recentes sobre transferências e valorizou seu grupo. "O compromisso com os jogadores sem dúvida - após duas ou três temporadas de sucesso - é inacreditável", comentou.

"Estamos no ponto em que às vezes cometemos erros. Temos que evitar isso. Em alguns jogos, a falta de gols nos castiga como equipe", avaliou o treinador.

Na Copa da Inglaterra e na Champions League, o time tem novas chances de levantar taças antes do fim da temporada. “Estamos nas semifinais contra o Arsenal e temos o Real Madrid. Temos uma grande oportunidade", disse Pep.

O técnico projetou os confrontos e destacou a importância de não repetir erros recentes. "Se for como o que aconteceu contra o Southampton e outros jogos nesta temporada, como contra o Tottenham em casa e fora, Norwich fora, jogos em que perdemos pontos, estaremos fora", concluiu.