VÍDEO: Pep Guardiola anuncia permanência no Manchester City até 2023

A espera acabou! Nessa quinta-feira o Manchester City acertou a renovação do contrato de Pep Guardiola até 2023. Após o anúncio o treinador mandou um recado.

“Desde que cheguei ao Manchester City, sempre me senti muito bem recebido no Clube e na cidade, pelos jogadores, equipe do clube, torcida, o povo de Manchester e pelo Presidente e Proprietário. Desde então, conquistamos muito juntos, marcamos gols, ganhamos jogos e títulos, e estamos todos muito orgulhosos desse sucesso", disse Pep aos canais oficiais do clube.

“O desafio para nós é continuar melhorando e evoluindo. Estou muito animado para ajudar o Manchester City a alcançar isso", completou.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Manchester City, Pep Guardiola!