Pep Guardiola defende Ederson após falha

Um golaço de Martial abriu a vitória no dérbi de Manchester em jogada ensaiada que teve assistência de Bruno Fernandes em cobrança de falta. Há quem debata uma parcela de erro do goleiro no lance.

Indiscutível, no entanto, é a falha de Ederson no segundo gol. O brasileiro tinha a bola nas mãos aos 96 minutos, mas errou o lançamento e entregou para McTominay, que bateu de primeira e de longe para aproveitar a meta vazia.

Após o jogo, o técnico Pep Guardiola demonstrou seu apoio ao goleiro: "O Ederson salvou uma ou duas, ele é um goleiro excepcional. Não venho julgar meus jogadores, erros fazem parte do jogo. Ele se recuperará e é um goleiro excepcional".

Sobre o desempenho geral da equipe, o comandante do City valorizou a etapa final: "O segundo tempo foi melhor e foi um bom desempenho. Nosso jogo está aí, jogamos muito bem em termos de vir aqui (jogo fora de casa). Eles esperam e fizeram lançamentos no contra-ataque para James e Martial".

"Não podemos dizer que perdemos porque o Kevin não jogou. Claro que ele é importante, mas todos são importantes. Seria tão injusto. Eu respeito todos os meus jogadores e eles se saíram muito bem. Eu digo a eles quando não estou feliz, mas acho que fomos bem", acrescentou Guardiola.