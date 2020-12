Pep Guardiola: há 30 anos fazendo história no futebol

Esse dia 16 de dezembro é uma data que Pep Guardiola jamais esquecerá. Foi o dia escolhido por Johan Cruyff para lhe dar uma chance como titular do Barcelona, ​​num confronto com o Cádiz que o 'Dream Team' venceu por 2-0.

Nessa temporada, o jogador do Barça jogaria mais cinco jogos, já na fase final da temporada, antes de se estabelecer na temporada de 1991-92, na qual conquistaria a primeira Copa da Europa da história do Barça.

Pep jogou um total de 386 jogos pelo time do Barça até sua partida para o 'Calcio', onde jogou no Brescia e Roma. Depois, passou pelo Al-Ahli, no Qatar, e pelo Dorados, no México, antes de se aposentar.

Ele deixou o futebol com um total de 16 títulos, todos eles no Barcelona. Venceu seis Ligas, um recorde até a época de Puyol, Messi e companhia, além de duas Copas, quatro Supercopas, uma Copa da Europa, uma Recopa e duas Supercopas da Europa.

Mais influente como técnico

No entanto, se sua carreira como jogador de futebol já era inspiradora, ela fica em segundo plano se comparada ao que o de Santpedor conquistou como treinador.

Pep ingressou na primeira equipe do Barcelona em 2008, apenas dois anos após se aposentar. Apesar da sua juventude, as suas ideias inovadoras ganharam força e o Barça - que já estava em chamas quando chegou - ganhou todos os títulos disputados no seu primeiro ano, algo que apenas a equipe do Barça conseguiu conquistar até à data.

Ele ainda lideraria os 'culés' por mais três temporadas, nas quais os catalães continuaram a dominar o futebol europeu com mãos de ferro. No total, três ligas, duas Copas, três Supercopas, duas Champions League - e duas semifinais -, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes.

Um montante de 14 títulos aos quais, apesar de não terem sido adicionados novas Champions, continuaram sendo somados títulos em suas três temporadas à frente do Bayern - três Bundesligas, duas Copas, uma Supercopa da Europa e um Mundial Clubes - e nas quatro e meia que ele está no Manchester City - duas Premier League, uma FA Cup, três Copas da Liga e duas Supercopas.

Pep Guardiola completa 30 anos de carreira no futebol nesta quarta-feira e com 45 títulos conquistados entre a fase de jogador e a atual passagem de técnico. Uma média de 1,5 títulos por ano que, apesar da explosão de Zinedine Zidane nos últimos tempos, não encontra comparação em toda a história do futebol. O que equivale a um gênio.