Pep Guardiola poderá contar com Leroy Sané?

Leroy Sané ameaça ser um problema para Guardiola. Ninguém duvida da sua qualidade, mas o fato de chegar a tempo de jogar o restante da temporada sem querer renová-lo colocará o técnico catalão em um dilema.

O jogador está recuperado e pronto para ajudar o City a cumprir os objetivos que ainda precisam ser alcançados. Ou não, porque sua recusa em renovar, para forçar sua venda no verão, pode mandá-lo para o banco.

Guardiola deve decidir o que fazer com Sané no restante da temporada. Ele vai punir o talentoso ala alemão colocando-o no banco ou se apoiará nele para lutar pela Liga dos Campeões?