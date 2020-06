Pep Guardiola preocupado: "A lesão de Agüero não parece algo simples"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deu aos torcedores 'skyblues' ainda mais motivos para se preocupar com a lesão de Sergio Agüero. Kun deixou o jogo contra o Burnley e parece que o desconforto no joelho é algo sério.

Após o encontro, que terminou com uma vitória (5-0) para os 'citizen', o técnico ficou pessimista com a lesão do argentino: "Não parece bom, mas vamos ver na terça-feira".

Guardiola aprofundou seus medos e teme que a temporada pode ter acabado por ele: "Foi um problema que ele vinha apresentando no último mês. Vamos confirmar na terça-feira, mas a verdade é que a lesão não parece boa para esta temporada".

O City tem pouco a fazer na Premier League (Liverpool, líder, está 20 pontos à frente), mas tem chances de garantir vaga na Liga dos Campeões. Sua vitória no Santiago Bernabéu o deixa bem posicionado no mata-mata contra o Real Madrid, embora o desfalque de Agüero, que tem 23 gols em 32 jogos, reduza as chances de sucesso dos 'skyblues'.