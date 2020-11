Técnico Pep Guardiola foi questionado sobre o possível interesse do Manchester City em contar com o Lionel Messi no encerramento do seu contrato. O treinador afirmou que tem gratidão pelo Barcelona, que como torcedor do clube crê que faça sentido que o argentino termine a carreira no clube catalão, mas diz que vai depender da decisão do próprio Messi na janela de julho.