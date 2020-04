Pep procura assistente e pensa em Xabi Alonso

Trabalhar com Pep Guardiola é sinônimo de sucesso no mundo do futebol. Tito Vilanova continuou seu legado no Barcelona e agora é a vez de Mikel Arteta assumir um grande, após aprender com o mestre e ser chamado pelo Arsenal.

A saída de Arteta deixou o Manchester City com uma vaga para auxiliar Guardiola, até então ocupada por Rodolfo Borrell. Especialista em tarefas defensivas, segundo 'Goal', ele é um dos candidatos a ocupar definitivamente o cargo no Etihad.

Mas não o único. Ainda segundo o portal, outro técnico bem mais conhecido poderia chegar ao time. Xabi Alonso, ex-jogador de Guardiola no Bayern e sempre elogiado por ele, está cotado para o cargo.

Atualmente, Xabi trabalha na Real Sociedad B. Resta saber se ele estaria interessado em assumir uma função secundára após viver uma experiência como comandante principal.