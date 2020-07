Arsenal e Manchester City se enfrentaram neste sábado no estádio Wembley, em jogo que teve a classificação dos 'gunners' graças a dois gols de Aubameyang. Após a partida, Pep Guardiola repercutiu a atuação do time.

"Não tivemos um bom desempenho, não estávamos prontos o suficiente. Se você não jogar por 90 minutos em uma semifinal, isso pode acontecer. Não jogamos bem, somos seres humanos. O adversário jogou bem, às vezes acontece", avaliou o treinador.

Para Guardiola, o maior problema foi mesmo antes do intervalo. "O único arrependimento é que não jogamos no primeiro tempo como no segundo. Tivemos que mudar a configuração, mas não conseguimos".

"Eles jogaram muito parecido com o que eles vêm jogando no último período. Contra o Liverpool, no último, e o Tottenham. Não tivemos um bom desempenho. Podemos perder o jogo - não jogamos no primeiro tempo como fizemos no segundo", acrescentou.

Pep não entrou na polêmica sobre o pênalti reclamado sobre em Sterling. "Eu não vi. Eu não sei".

"As vezes acontece. É uma corrida incrível, mas no futebol você pode perder. Mas a maneira como perdemos é sobre o que estamos tristes", disse o técnico.

Guardiola encerrou projetando as dificuldades para a Champions League. "Conhecemos os padrões que precisamos nesta fase das competições. Talvez estejamos aprendendo, talvez agora, vamos ver. Não é preciso ser um gênio para saber que precisamos aumentar o nível contra o Real Madrid".