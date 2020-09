Pep rompeu o silêncio sobre Messi: "É um jogador do Barcelona, clube que amo"

O fax enviado por Messi ao Barcelona onde manifestava a sua intenção de abandonar o Camp Nou abalou o mundo do futebol. O City era um dos seus prováveis destinos, mas o '10' acabou ficando e Guardiola falou sobre esse suposto interesse.

"Não acredito que tenho que explicar alguma coisa. Messi já expressou muito bem os seus sentimentos e não nada a acrescentar. É um jogador do Barcelona, clube que amo. Não há mais nada para falar", disse Pep em entrevista coletiva.

O treinador revelou que também não sabe qual é o desejo do argentino para o futuro: "Não sei. Essa é uma pergunta para Leo Messi. Não posso falar sobre as intenções de outras pessoas".

Pep prefere se concentrar na Premier League: "Tenho sorte de trabalhar no City com esses jogadores. Quero me esforçar para que a minha equipe jogue melhor e os torcedores se sintam orgulhosos", concluiu.