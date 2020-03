Pep sobre o Manchester United: "Adoro jogar contra eles"

Pep Guardiola é um ótimo treinador. O técnico do Manchester City mostrou seu desejo de jogar contra o Manchester United no derby que enfrenta as duas equipes neste domingo.

'Citizens' e 'red devils' já jogaram várias vezes nesta temporada e, apesar do pouco jogo que o Manchester City tem no restante da Premier League, o treinador ficou encantado com o jogo.

"Adoro jogar esses jogos. Os derbies são especiais, embora para nós seja um pouco diferente. Jogamos para ser segundos, nada mais transcendente. Para eles, sabemos que esse jogo é muito importante, eles jogam muito", afirmou sobre a necessidade dos de Old Trafford de pontuar.

Pep falou do bom momento da equipe, que reagiu quando as coisas pioraram: "Foi um bom mês, com as vitórias contra o West Ham, Leicester, Sheffield ... E eu sei o quão difícil é vencer nesses campos. Também em Madri na Carabao Cup. Mas acho que costumávamos ir bem, jogando a um bom nível", afirmou o de Santpedor.

Em outro momento, Guardiola elogiou seu colega Solskjaer e insistiu que o Manchester United tem uma ideia reconhecível de jogo. Quanto a Kevin de Bruyne, para concluir, ele assegurou que o jogador melhorará de suas dores nas costas, embora não tenha confirmado que estará no jogo contra os 'red devils'.