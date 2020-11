O zagueiro de 37 anos chegou ao incrível número de 100 jogos pela Liga dos Campeões na vitória do Porto sobre o Olympiacos por 2 a 0 no Estádio do Dragão.

Confira no vídeo acima o depoimento de Pepe, que vive sua sexta temporada no clube português (três consecutivas), ao qual voltou após passagens por Besiktas e Real Madrid.